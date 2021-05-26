В России начали заводить уголовные дела из-за наездов электросамокатов на людей

В России начали возбуждать уголовные дела из-за наездов электросамокатов на людей. Об одном из них сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело заведено по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») петербургским управлением СК против руководителей компании, которая сдает электросамокаты в аренду.

По версии следствия, «неустановленные лица» из руководства организации «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», с 13 по 14 мая сдали в аренду два электросамоката двоим людям в возрасте 20 лет и 21 года. 14 мая один из них «на значительной скорости» сбил прохожего, после чего молодые люди избили пострадавшего. Его госпитализировали.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования», — говорится в публикации.

В СК добавили, что в последнее время участились случаи травмирований из-за «агрессивной езды» на электросамокатах. Одна из причин происходящего по мнению ведомства — отсутствие единых правил для компаний, которые сдают их в аренду. Управление СК по Новосибирской области проводит доследственную проверку публикаций в СМИ о «бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения электросамокатов гражданам, в том числе несовершеннолетним, которые, управляя ими, совершают наезды на пешеходов».