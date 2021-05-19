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Популярное увлечение россиян породило новое направление в медицине

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Электросамокаты и электроколеса, ставшие популярным увлечением у россиян, породили новое направление в медицине — «травматизм с использованием электроустройств». Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Александр Губин, передает РИА Новости.

«Так как спорт становится все более и более популярным и идет в массы, сейчас все поменялось в этом отношении вообще радикально», — сказал он.

17 мая сообщалось, что артист Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката и получил тяжелую черепно-мозговую траму. Его прооперировали и удалили гематому в черепе, после чего ввели в состоянии медикаментозной комы и поместили на искусственную вентиляцию легких. На следующий день выяснилось, что Залеев был пьян — в его крови обнаружили 2,7 промилле этанола.

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