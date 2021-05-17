Солист Мариинского театра оказался в коме после падения с электросамоката

Артист Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, которую он получил в результате падения с электросамоката. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

«Он упал с электросамоката, возможно, его сбили. Как именно и когда произошла трагедия, а также как быстро ему смогли оказать помощь, неизвестно. Его начали искать, когда Давид не пришел на спектакль. Нашли его в Мариинской больнице. К сожалению, прогнозы не очень хорошие», — сообщил источник.

Он добавил, что Залеева прооперировали и удалили гематому в черепе. Сейчас артист введен в состояние медикаментозной комы и находится на искусственной вентиляции легких.

Давид Залеев окончил Башкирский хореографический колледж и Академию Русского балета имени Вагановой. Является заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания. Лауреат XII Международного конкурса артистов балета «Арабеск», театральной премии Республики Татарстан «Тантана». В труппе Мариинского театра Залеев выступает с 2013 года.