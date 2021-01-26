Солист Мариинского театра раскрыл подробности нападения жены с ножом

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич раскрыл подробности нападения жены. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Певец признался, что у них в семье регулярно случаются конфликты, из-за которых супруга бросается на него с ножом или кулаками. Однако к таким серьезным последствиям их ссора привела впервые. По его словам, он думал, что женщина страдает от послеродовой депрессии, однако лечение этого недуга не решило проблему с агрессией жены. Как утверждает солист Мариинки, она бросалась на него как в состоянии алкогольного опьянения, так и будучи абсолютно трезвой.

Шмулевич рассказал, что последняя ссора случилась на почве ревности. Он спрятался от пьяной супруги в детской комнате, а его избранница вызвала полицию. «Уехала полиция, сели вроде разговаривать, вроде все нормально, но опять истерика. Опять сначала с кулаками, я уже не реагирую, уже отхожу. Оскорбления с ее стороны. Потом просто неожиданно схватилась за нож со словами: "Я тебя зарежу"», — вспомнил певец.

Он заявил, что в результате ссоры вся кухня была в крови. Супруга порезала его спину, а затем и предплечье. Позднее она воткнула нож ему в руку.

О том, что Шмулевич получил ножевые ранения, стало известно ранее во вторник. Он вызвал полицию в квартиру на набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге.