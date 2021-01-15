Пьяный актер из фильма «На игре» напал на жену с ножом и порезал себя

Российский актер, известный по фильму «На игре», Сергей Чирков напал на супругу в состоянии алкогольного опьянения, после чего сам получил ножевое ранение. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на правоохранительные органы.

В ночь на 14 января в МВД поступило сообщение от жены актера Анастасии. Женщина рассказала, что пьяный Чирков пытался ударить ее ножом, но в итоге порезал себе бедро. В московскую квартиру супругов на Малом Краснопрудном тупике выслали наряд сотрудников полиции, которые подтвердили попытку нападения.

По данным правоохранителей, артист признался, что в тот вечер он перебрал с алкоголем, а ногу ранил по неосторожности. Он добавил, что претензий ни к кому не имеет. Актер попросил не проводить проверку по данному инциденту. Обстоятельства случившегося будут устанавливаться сотрудниками органов.

Сергей Чирков родился в 1983 году. Он получил театральное образование, окончив ГИТИС. Снимался в кино с 2002 года. Артист стал известен по роли Дмитрия «Вампира» Орлова в фильмах «На игре» и «На игре: Новый уровень». Он также играл в таких отечественных картинах как «Геймеры», «Счастливый билет», «Новогодний переполох».