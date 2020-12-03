Озвучившая «Покахонтас» пьяная актриса пнула сына и была дважды задержана

Американская актриса Ирен Бедард, подарившая облик и озвучившая индейскую принцессу в мультфильме «Покахонтас», была задержана полицией два раза за трое суток. Об этом сообщает TMZ.

Первое задержание произошло в доме бывшего мужа артистки в городе Биверкрик, штат Огайо, откуда в пятницу вечером 27 ноября поступило сообщение о случае домашнего насилия. Согласно отчету полиции, актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения, ей было тяжело стоять на ногах, в руках она держала ремень. Там же утверждается, что при задержании Ирен Бедард, коренная американка, произнесла что-то вроде: «Они послали за мной белого человека!»

Экс-супруг сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что актриса ломилась к нему в дом. Когда он ее впустил, она начала кричать на их 17-летнего сына и пнула его, когда тот пытался ее успокоить. Полицейские утверждают, что она продолжала драться и кричать во время задержания.

В городском отделении полиции отмечают, что ее сын не выдвигал обвинения против матери, а просто хотел, чтобы ей оказали помощь, но в участке ее обвинили в домашнем насилии, нападении и сопротивлении сотрудникам полиции.

Ирен Бедард внесла за себя залог и была освобождена, но несколькими днями позже, в понедельник 30 ноября, ее снова задержали в местном отеле, где она изводила портье на стойке регистрации. Офицер полиции, занимающийся этим делом, рассказал, что пытался успокоить актрису, но она снова была пьяной и вела себя крайне агрессивно. Понадобилась помощь нескольких сотрудников, чтобы задержать ее.

Во второй раз Ирен Бедард была наказана только за хулиганство, после чего ее снова отпустили из участка.