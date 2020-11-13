Пьяный актер из фильма «Добейся успеха: Борись до конца!» напал на жену

Американский актер и сценарист Коди Лонго напал на жену Стефани Николь Кларк. Об этом сообщает портал TMZ.

Пьяный артист пришел домой в свой дом в Кларксвилле, штат Теннесси, и поругался с супругой, заподозрив ее в неверности. Женщина утверждает, что в ходе конфликта Лонго толкнул ее и травмировал лицо. Хотя на теле жены Лонго нет никаких следов насилия, она пожаловалась на боли в челюсти и шее.

Актер, известный по фильму «Добейся успеха: Борись до конца!», отрицает все обвинения в домашнем насилии. Он называет их разногласия личным делом. После инцидента Лонго арестовали. По словам полицейских, раньше в паре не возникало конфликтов с рукоприкладством.

32-летний Коди Лонго снимался в таких картинах и сериалах, как «C.S.I. Место преступления», «Слава», «Гимнастки», «Тайны и ложь», «Крутые кексы», «Нэшвилл» и «Дни нашей жизни». В 2015 году он женился на Стефани Николь Кларк. У пары есть четырехлетняя дочь Лайла.