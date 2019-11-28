Бывший бойфренд звезды «Одержимости» сломал ей нос при помощи iPhone

Американская актриса и певица Мелисса Бенойст призналась, что была жертвой домашнего насилия. Ролик на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В нем артистка рассказала, что состояла в отношениях с «очаровательным, забавным и хитрым манипулятором», имя которого она называть не стала. Первые проблемы в паре начались на почве ревности: возлюбленный звезды не хотел, чтобы она общалась с другими мужчинами, в том числе и на съемочной площадке. Бенойст пояснила, что это негативно сказывалось на ее карьере.

Через несколько месяцев после начала отношений мужчина швырнул в лицо знаменитости смузи. Позднее он кинул в нее iPhone, из-за чего актриса получила перелом носа и повреждение глаза.

«Мне пришлось узнать, каково это, когда тебя бьют кулаками и бьют так сильно, что ты чувствуешь, как из тебя вылетает дух», — вспомнила артистка. Она подчеркнула, что каждый заслуживает любви без страха и насилия.

31-летняя Мелисса Бенойст известна по таким проектам, как «Одержимость», «Супергерл», «Хорошая жена», «Стрела», «Родина» и «Дальняя дорога». В октябре она вышла замуж за актера Криса Вуда.

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