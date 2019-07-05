Джеймса Франко вовлекли в дело об избиении Эмбер Херд Джонни Деппом

Актера Джеймса Франко собираются допросить по делу об избиении артистки Эмбер Херд ее бывшим супругом Джонни Деппом. Об этом сообщает The Blast.

Адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» решили вызвать его коллегу в суд после того, как были просмотрены записи камер видеонаблюдения. На них зафиксировано, как Франко встретил Херд в лифте сразу после того, как ее якобы избил экс-муж. Отмечается, что обе знаменитости, похоже, понимали, что их снимают на камеру, поэтому всячески старались скрыть свои лица.

Эрик М. Джордж , адвокат Херд, в разговоре с порталом E! News заявил, что эти записи вряд ли сыграют какую-то роль в деле. Он пояснил, что актеры просто жили в одном жилом комплексе и случайно встретились. Защита Деппа, в свою очередь, рассказала, что планирует допросить и экс-бойфренда Херд Илона Маска.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия».

Позднее актриса выдвинула новые обвинения, рассказав, как бывший муж, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил. Херд призналась, что Депп устраивал скандалы на почве ревности к ее коллеге по фильму Джеймсу Франко, регулярно швырял и ломал вещи в их доме и однажды хотел столкнуть ее сестру с лестницы.

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