Эмбер Херд лишила Джонни Деппа коня и двух собак

Актриса Эмбер Херд отсудила у бывшего мужа Джонни Деппа лошадь по кличке Стрела и двух йоркширских терьеров, которых зовут Бу и Пистолет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные документы о расторжении брака.

Отмечается, что актер выплатил 32-летней экс-супруге 7 миллионов долларов. Кроме того, после развода она получила Range Rover 2015 года, Ford Mustang 1968 года, мебель из их особняка в Лос-Анджелесе и трех животных.

В документах также упоминается требование Херд, в соответствии с которым Депп в ходе бракоразводного процесса не должен был приближаться к ее собаке Пистолету ближе чем на 100 метров. Суд не удовлетворил это требование, так как знаменитость не объяснила, почему питомец нуждается в такой защите от ее бывшего мужа.

Херд и Депп были в браке с февраля 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод и спустя несколько дней рассказала, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». В ответ актриса выдвинула новые обвинения и заявила, что актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, таскал ее за волосы и душил.

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