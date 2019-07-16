Известного порноактера повторно арестовали за жестокое избиение жены

В Калифорнии арестовали одного из самых известных порноактеров Питера Норта. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что за последний месяц его арестовали уже второй раз. Причиной стало домашнее насилие. Жена знаменитости Надя Норт заявила, что полторы недели назад 62-летний артист швырнул ее в стену, из-за чего она получила сотрясение мозга. Тогда полиция отпустила его после выплаты залога в размере 50 тысяч долларов.

15 июля актер вновь напал на свою супругу. Она утверждает, что муж бросил ее на землю, начал душить и бить головой об пол. Надя Норт отмечает, что всего за время их совместной жизни было около 20 подобных инцидентов, в результате которых у нее диагностировали сотрясения, переломы, порезы и случаи потери памяти. В настоящее время ей удалось добиться от судьи временного запретительного приказа.

Питер Норт — канадский порноактер и порнорежиссер, который начал свою карьеру в 24 года. За это время он снялся в 2,5 тысячи фильмов для взрослых, а также срежиссировал более 70 собственных работ. В 2014 году он женился на Наде Норт, с которой позднее появлялся в нескольких порнофильмах.

В январе режиссеру кино для взрослых и известному порнокактеру Рону Джереми запретили участвовать в премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар». Причиной стало то, что как минимум 12 женщин публично обвинили его в неподобающих действиях, которые он якобы совершил за последние 30 лет. Пять предполагаемых жертв заявили, что подверглись изнасилованиям и домогательствам со стороны кинематографиста.

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