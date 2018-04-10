Украинская порноактриса снялась в БДСМ-фильме и обвинила режиссера в насилии

Актриса украинского происхождения Никки Бенц (настоящее имя Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers за сексуальное насилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т. Об этом сообщает Daily Mail во вторник, 10 апреля.

В иске указано, что во время съемок артистку били в лицо, по голове и по груди, вызвав кровотечение. Ей также «вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться». Бенц добавила, что режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма, в котором ей пришлось сказать, что она продолжит сниматься в работах Тони Т. В противном случае мужчина угрожал не выдать ей зарплату.

Актриса подчеркнула, что вышеперечисленных сцен в сценарии не было. Помимо Brazzers, она подала в суд на Тони Т и порноактера Рамона Номара, который снимался с ней в фильме. Она потребовала взыскать с ответчиков пять миллионов долларов.

Съемки порнофильма прошли в конце 2016 года. Тогда Бенц рассказывала о произошедшем в Twitter. Она утверждала, что неоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания. В Brazzers допустили возможные нарушения на съемочной площадке, объявили о приостановке сотрудничества с режиссером и о том, что отказались покупать фильм.

В январе 2017-го адвокат обвиняемых Карен Тайнан продемонстрировала отснятый материал специализирующемуся на порноиндустрии изданию XBiz. Журналисты описали увиденное как 45-минутную БДСМ-сцену, которая «начинается со стандартной беседы с актрисой, после чего перетекает в жесткий секс».

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