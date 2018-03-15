Названы самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы

Портал BuzzFeed составил список из 16 порнофильмов, пародирующих культовые кинокартины, сериалы и мультфильмы. Первой в рейтинге указана лента «Губка-Шишка Квадратные Яйца».

В порнофильме, снятом по мотивам мультсериала «Губка Боб квадратные штаны», принимают участие белка Сэнди в гидрокостюме и заглавный персонаж в гигантском костюме в форме желтой губки. Ленту сняла порностудия Wood Rocket.

На втором месте — пародия от Wood Rocket на комедию «Назад в будущее» Роберта Земекиса, в которой Марти Макфлая заменяет девушка, а путешествия во времени осуществляются при помощи секс-машины. На третьей строчке оказался порнофильм по мотивам мультсериала «Ох, уж эти детки!» с совершеннолетними актерами. Производством ленты также выступила Wood Rocket.

Помимо этого в перечне указаны гей-пародия на франшизу «Покемон» («Трахемон»), любовные утехи робота Мегазорда из «Могучих рейнджеров» с одним из монстров, «Время задниц» по мотивам мультсериала «Время приключений», взрослый фильм с динозаврами «Порно Юрского периода» и «Эдвард Руки-пенисы».

В октябре 2017 года на сайте PornHub появилась порноверсия мультсериала «Рик и Морти». Месяцем ранее пользователи соцсетей назвали стоимость фильма для взрослых по мотивам «Матильды» Алексея Учителя.

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