На PornHub появилась порноверсия «Рика и Морти»

Студия Wood Rocket выпустила порнопародию на мультсериал «Рик и Морти». Трейлер фильма для взрослых опубликован на YouTube-канале компании.

В подписи к проморолику указано, что порнографическая картина доступна для просмотра на сайте PornHub. Короткометражка длительностью 20 минут получила название Dick and Morty («Член и Морти»). Морти в ней играет девушка.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика Рика и его неуверенного в себе внука Морти.