Фанаты «Рика и Морти» устроили пикеты у McDonald's из-за сычуаньского соуса

Поклонники мультсериала «Рик и Морти» устроили пикеты у нескольких ресторанов McDonald's в США с требованием выдать им сычуаньский соус. По меньшей мере в одном случае пришлось вызывать полицию, сообщает в воскресенье, 8 октября, The Guardian.

Издание отмечает, что соуса, который компания обещала вернуть в меню на один день, всем желающим не хватило. Сердитые клиенты стояли в очередях часами, выкрикивали лозунги, а некоторые пришли к заведениям с плакатами.

«Сычуаньский соус уже закончился»

«Озлобленная толпа скандирует: "Мы хотим соус", а полиция заставляет их вернуться обратно. Более тысячи человек разбили лагерь, чтобы получить сычуаньский соус, но у McDonald's было только 70 штук...».

«Копы в маке Веллингтона, где толпа рассерженных людей стояла в очереди часами за сычуаньским соусом из "Рика и Морти", чтобы узнать, что в этом ресторане вообще его не было».

Представители McDonald's, анонсируя возвращение сычуаньского соуса 7 октября, подчеркивали, что его количество сильно ограничено — он появится далеко не во всех ресторанах сети. The Guardian добавляет, что кассиры в некоторых заведениях даже не знали об акции.

Как сообщает издание, соус вскоре появился в объявлениях на Ebay по цене примерно от 200 до 600 долларов.

Сычуаньский соус был выпущен ограниченной партией к премьере диснеевского мультфильма «Мулан» в 1998 году. Он стал популярным после выхода первой серии третьего сезона «Рика и Морти», в которой ученый Рик рассказал зрителям о своей одержимости сычуаньским соусом и пообещал во что бы то ни стало отыскать его.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика Рика и его неуверенного в себе внука Морти.