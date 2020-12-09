Певца Мальбэка снова обвинили в избиениях после жалоб Сюзанны на насилие

Российского певца Мальбэка (настоящее имя — Роман Варнин) снова обвинили в избиениях. Исполнительница Alizade опубликовала пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

«Мужчины должны осознавать, что в силу физиологических особенностей они сильнее женщин. И пользоваться этим преимуществом, применяя грубую физическую силу, не просто низко, а бездумно и жестоко. Ни одна женщина в этом мире не заслуживает того, чтобы ее трогали без разрешения на это», — написала Alizade.

Пост она сопроводила фотографиями своего тела, на котором можно увидеть синяки. На снимках она отметила Мальбэка. В другой публикации певица также обратилась к Варнину и написала: «Спасибо за синяки, побои».

Новые обвинения против артиста были выдвинуты через два года после жалоб на домашнее насилие со стороны его жены Сюзанны Абдуллы. Осенью 2018 года она во время совместного выступления взяла у мужа микрофон и сказала: «Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк».

«Мальбэк» — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась Сюзанна.