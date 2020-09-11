Российские артисты «Мальбэк» и Сюзанна представят новый альбом в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты презентую свежую работу «Думаешь, это конец?» во время концерта на площадке «ГлавClub Green Concert». Мероприятие состоится 13 сентября. Билеты можно приобрести на сайте клуба.

«Мальбэк» — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась украинская певица Сюзанна Абдулла, вышедшая замуж за Варнина. Коллаборация «Мальбэка» и Сюзанны получила известность благодаря таким композициям, как «Гипнозы», «Квазар», «Равнодушие» и «Стильный бит».