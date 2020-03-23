«Мальбэк» выложил домашнее видео с голой Сюзанной в виде клипа

MLBC / YouTube

В сети появился клип группы «Мальбэк» на трек «Друг», в который вошли домашние видеозаписи лидера коллектива Романа Варнина с голой супругой, певицей Сюзанной Варниной. Основатель «Мальбэка» выступил режиссером клипа, опубликованного на видеохостинге YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что он «снимался в течение года в Италии, Франции и России» и что в нем «использованы хроники из семейной жизни Романа и Сюзанны».

Сюзанна в Instagram назвала музыкальное видео «лучшим подарком, который мы могли вам сделать в дни вынужденных каникул в виде карантина».

В октябре 2018 года Сюзанна во время выступления с мужем заявила, что муж ее избивает и она разводится с ним. Коллаборация «Мальбэка» и Сюзанны получила известность благодаря таким композициям, как «Гипнозы», «Квазар», «Равнодушие» и «Стильный бит».

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