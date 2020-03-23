61-летняя голая Мадонна рассказала о коронавирусе из ванной

@Madonna / Twitter

Американская певица Мадонна записала видеообращение, на котором предстала голой в ванной и рассказала о коронавирусе, назвав его ужасным и прекрасным одновременно. Артистка опубликовала запись в Twitter, подписав ее фразой «Нет-дискриминации-COVID-19!!»

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«COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — заявила певица.

61-летняя Мадонна добавила, что «мы все находимся в одной лодке». «И если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе», — подчеркнула она.

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