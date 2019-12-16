Новый возлюбленный Мадонны оказался моложе певицы на 35 лет

Американская исполнительница Мадонна начала встречаться с танцором Ахламаликом Уильямсом. Об этом сообщает Daily Mail.

Новый возлюбленный оказался моложе певицы на 35 лет. 61-летнюю звезду сфотографировали с 26-летним избранником во время их совместного отдыха в одном из отелей в Майами. Там также присутствовала дочь артистки Лурдес Леон, которая всего на три года моложе Уильямса.

Впервые о романтических отношениях Мадонны и танцора заговорили летом. Тогда в сети появилось видео, на котором исполнительница танцует для Уильямса тверк. Отмечается, что друзья Мадонны переживают из-за ее избранников и указывают, что несмотря на свой возраст Мадонна продолжает встречаться с молодыми мужчинами. В окружении знаменитости считают, что так ей не удастся найти серьезные отношения.

В июне Мадонна оказалась на втором месте в списке самых богатых женщин в мире музыки. Согласно данным журнала Forbes, ее состояние оценивается в 570 миллионов долларов. Певицу опередила Рианна, чье состояние достигло 600 миллионов долларов.

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