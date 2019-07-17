Мадонну признали расисткой из-за фотографий детей и арбузов

Американская поп-певица Мадонна опубликовала в Instagram-stories фотографии своих приемных темнокожих детей и разгневала пользователей сети.

Исполнительница поделилась снимками, на которых запечатлены близняшки Эстер и Стелла. В кадре видна рука самой Мадонны, в которой та держит арбуз. Композиция построена таким, что кусок арбуза выглядит как юбка ее дочерей. В Twitter подобные изображения посчитали проявлением расовой дискриминации в связи с существованием стереотипа о том, что темнокожие любят есть арбузы.

— CLOUT KILLING THE CHILDREN. (@IAMKRIS24) 15 июля 2019, 20:17

«Мадонна, зачем?»

«Мадонне нравится использовать своих детей, чтобы быть расистским троллем».

«Мадонна показала фотографии двух темнокожих дочек в арбузных платьях. Это расизм, но из-за того, что она либералка, никто не жалуется на это. Если бы консеравторша так поступила, это было бы во всех фейковых новостях».

«Так Мадонна действительно думала, что может фотографировать своих чернокожих детей с арбузом? Она не может быть настолько невежественной».

Ранее интернет-пользователи раскритиковали фотографии детей певицы Пинк, бегающих по территории мемориала жертвам Холокоста. В ответ звезда попросила их держать свою ненависть при себе, а также напомнила, что она сама и ее дети — евреи.

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