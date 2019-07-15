Пинк возмутила подписчиков снимком у мемориала жертвам Холокоста

Американская исполнительница Пинк оправдалась за фотографию своих детей, бегающих вдоль мемориала жертвам Холокоста. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В нем она призналась в любви к Берлину, а также обратилась к пользователям, оставляющим негативные комментарии: «Эти двое детей на самом деле евреи, как и я, как и вся семья моей матери. Сам человек, который построил это, верил, что дети — это дети, а для меня это празднование жизни после смерти. Пожалуйста, держите свою ненависть и суждения при себе».

Некоторые комментаторы не согласились с мнением певицы. «Это место определенно не создано для игры в прятки, дорогая Пинк», — написала пользовательница fofoftm. «Это неправильно, что они бегают вокруг мемориала жертвам Холокоста. Ты должна научить их уважать это место», — высказался юзер с ником christine_hc172. Большинство подписчиков поддержали Пинк и посчитали, что она правильно поступила, разрешив своим детям бегать по территории мемориала.

В июне стало известно, что фанатка родила ребенка на концерте Пинк. У 32-летней Дениз Джонс, которая была почти на 37-й неделе беременности, отошли воды за несколько секунд до того, как звезда начала исполнять первую песню Get The Party Started. Ребенка назвали Долли Пинк.

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