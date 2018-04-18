Названа самая красивая в мире женщина

Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска.

She might be a Grammy-winning pop star, but #TheBeautifulIssue cover star #Pink admits she's just taking it "day by day" when it comes to being a mom to her two kids. Tap the link in the bio to read this week's cover story. | 📷: @peggysirota Фото опубликовано @people

На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом "Грэмми", но звезда нашего "красивого выпуска" признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».

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