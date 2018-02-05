Pink выругалась в ответ на обвинение в посасывании во время гимна США

Певица Пинк (Pink) ответила хейтеру, написавшему в Twitter, что артистка «сосала» во время гимна США, который она исполняла на Супербоуле.

Готовясь спеть гимн, Pink что-то вынула изо рта. В эти секунды на нее перевели камеру и момент попал на видео, опубликованное американской Национальной футбольной лигой (НФЛ) в Twitter.

Жест певицы заинтриговал пользователей, они начали думать, что и зачем исполнительница вытащила изо рта. Певица разъяснила, что перед исполнением одного из главных государственных символов она рассасывала пастилку от кашля. Как стало известно, перед финалом НФЛ Pink одолел грипп.

Один из комментаторов принялся оскорблять певицу и ее поклонников: «Я сказал это однажды и повторю еще тысячу раз. Pink сосет, и если вам нравится ее пение, вы тупы». Ему ответила сама Pink. «Да, но, по крайней мере, я сосу, исполняя национальный гимн нашей страны, и ты просто отсасываешь сам себе на грязной кушетке», — обратилась она к недоброжелателю.

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Запись Pink собрала десятки тысяч лайков и восемь тысяч ретвитов. В результате автор злобного твита Тревор Салливан (Trevor Sullivan) закрыл свой аккаунт от посторонних глаз и его запись, возмутившая певицу, оказалась недоступной.

Супербоул — финал НФЛ, который традиционно сопровождается фестивалем рекламы, место на котором считается самым дорогостоящим. В этом году мероприятие отличилось сразу несколькими инцидентами: на стадионе отключали свет, а во время перерывов показывали странные ролики. Матч между финалистами НФЛ, «Филадельфия Иглз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», завершился со счетом 41:33 в пользу «орлов».

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