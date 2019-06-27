Мадонна выпустила клип с призывом изменить законы США

Madonna / YouTube

Американская певица Мадонна выпустила клип к песне God Control. Ролик опубликован на YouTube-канале артистки.

Видео и песня — это призыв изменить законодательство США, регулирующее правила покупки и хранения огнестрельного оружия. В клипе параллельно развиваются несколько сюжетных линий, одна из которых — массовое убийство гостей вечеринки, в том числе самой певицы, напоминающее стрельбу в гей-клубе в Орландо, штат Флорида в 2016 году. Тогда были убиты 49 человек.

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Также в ролике показано, как Мадонна пишет текст к треку God Control. Видео заканчивается призывом поддержать организации, выступающие за ужесточение прав американцев на владение оружием, и приводится статистка жертв. «Никто не в безопасности. Контроль над оружием. Сейчас», — последние слова, появляющиеся в клипе.

Ранее в апреле Мадонна выпустила первый ролик к песне Medellín из нового альбома Madame X, куда также входит композиция God Control.

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