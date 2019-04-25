Мадонна выпустила клип впервые за четыре года

Американская певица Мадонна впервые после четырехлетнего перерыва выпустила музыкальный клип. Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

В сети появился ролик к песне Medellín — это название второго по значимости города Колумбии. Композиция появилась в открытом доступе 17 апреля 2019 года и стала лид-синглом к 14-му студийному альбому Madame X.

Medellín записана совместно с 25-летним колумбийским музыкантом Малумом. В клипе певица и ее напарник изображают страстную любовь, катаются на лошадях и танцуют. Полностью альбом Madame X должен выйти 14 июня 2019 года.

Ранее в апреле 60-летняя Мадонна вошла в список самых красивых постаревших знаменитостей по версии шведской велнесс-марки Foreo. Она заняла третье место в рейтинге. По данным Книги рекордов Гиннесса, Мадонна признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории: за свою карьеру она получила почти 300 наград, семь из которых — «Грэмми».

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