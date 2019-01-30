Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье

Американская поп-исполнительница Мадонна рассказала поклонникам о нищем детстве и показала самодельное выпускное платье. Фотографию, на которой она запечатлена вместе с сестрой Паулой на школьном балу, певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте в среду, 30 января.

На снимке девушки стоят в длинных светлых платьях с цветочным принтом и открытыми плечами.

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«Мы сами сшили платья по выкройкам из Butterick patterns. Мне было так стыдно, что мы не можем позволить себе купить их в магазине. В конце концов я рада, что освоила швейную машинку. Заметьте, никаких декольте или голых коленей!» — пожаловалась Мадонна в описании поста.

В настоящий момент пост певицы набрал больше 160 тысяч лайков.

В августе 2018 года американское модное издание Vogue заявило, что руки Мадонны по-прежнему остаются самыми красивыми в Голливуде. По информации Vogue, Мадонна всегда вела активный образ жизни и много тренировалась с личным инструктором.

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