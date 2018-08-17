Названы самые красивые руки в Голливуде

Американское модное издание Vogue заявило, что руки певицы Мадонны по-прежнему остаются самыми красивыми в Голливуде.

По информации Vogue, Мадонна всегда вела активный образ жизни и много тренировалась с личным инструктором Робертом Парром. Однако беременность изменила подход женщины к спорту. «Больше никакого железа, никаких ступенек и никакой беговой дорожки. Я свободна. Я свободна от зала», — объявила она в 1998 году. Мадонна заменила все упражнения на занятия йогой, которые посещала шесть дней в неделю.

Через четыре года Мадонна возобновила тренировки со звездным тренером Трейси Андерсон, которую ей порекомендовала актриса Гвинет Пэлтроу. В результате, несмотря на свой 60-летний возраст, Мадонна имеет стройное, подтянутое тело и мускулистые руки.

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В январе Мадонна опубликовала в Instagram обнаженное селфи. На фото артистка прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «До сих пор пускаю слюни по этой сумке», — призналась Мадонна.

Мадонна (урожденная Луиза Чикконе) — американская певица, танцовщица, продюсер, детский писатель. По версии журнала Forbes, она одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в мире.

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