Певица Мадонна заступилась за Майкла Джексона, вновь обвиненного в растлении малолетних. Об этом сообщает Sky News.

Она призвала помнить о презумпции невиновности. «Я тысячу раз сталкивалась с ложными обвинениями. Поэтому когда кто-то что-либо говорит мне о человеке, я прошу доказательств. На мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана», — заявила певица, комментируя документальный фильм «Покидая Неверленд» о домогательствах Джексона.

На вопрос, что может стать доказательством вины певца, Мадонна ответила, что не видела вышедшую картину.

Двухсерийный документальный проект «Покидая Неверленд» создала американская компания HBO. Он построен на откровенных рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в детстве познакомились с Джексоном. Став друзьями с ним, они получали некоторые привилегии от артиста взамен на тайные отношения. Робсону на момент первого контакта было 7 лет, Сейфчаку — 10.

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