Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой из-за фильма о педофилии отца

Дочь Майкла Джексона Пэрис попыталась покончить с собой. Об этом сообщает портал TMZ.

Источники издания уточняют, что ее уже отпустили из больницы, за ней наблюдают ее родные.

Утверждается, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма «Покидая Неверлэнд», в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 20-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца. Скандальный фильм она еще не видела.

В 2013 году Пэрис Джексон уже пыталась совершить самоубийство. Позднее она не стеснялась рассказывать о своей борьбе с депрессией.

Двухсерийный документальный проект «Покидая Неверленд» создала американская компания HBO. Он построен на откровенных рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в детстве познакомились с Джексоном. Став друзьями с ним, они получали некоторые привилегии от артиста взамен на тайные отношения. Робсону на момент первого контакта было 7 лет, Сейфчаку — 10.

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