Первый канал отказался от показа фильма о педофилии Майкла Джексона

Первый канал отменил трансляцию документального фильма «Покидая Неверленд», посвященного сексуальной связи певца Майкла Джексона с двумя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил осведомленный источник на канале.

В настоящий момент на сайте Первого канала доступен лишь анонс от 6 марта, где фильм стоит в программе после полуночи 15 марта. Рекламное объявление и видеоанонс более недоступны. Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что отказ показывать картину не связан с правами на фильм (канал их сохраняет).

Ранее анонсировалось, что две серии фильма «Покидая Неверленд» будут транслироваться ночью 15 и 16 марта. Оба фильма пока значатся в эфирной сетке.

Документальный проект «Покидая Неверленд» создала американская компания HBO. Он построен на откровенных рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в детстве познакомились с Джексоном. Став друзьями с ним, они получали некоторые привилегии от артиста взамен на тайные отношения. Робсону на момент первого контакта было 7 лет, Сейфчаку — 10.

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