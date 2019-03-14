Первый канал объяснил отказ показать фильм о педофилии Майкла Джексона по ТВ

Первый канал объяснил, что не станет показывать российскую премьеру картины «Покидая Неверленд» по телевидению из-за неоднозначной общественной реакции на фильм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

«Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма», — пояснили на Первом канале.

Премьеру перенесут в интернет. «Покидая Неверленд» будет транслироваться на сайте телеканала.

По словам осведомленного источника «Ленты.ру» на Первом, канал опасается, что заинтересованные лица могут неверно трактовать некоторые моменты в фильме, что может дать основания для обвинения канала в пропаганде педофилии.

Премьера двухсерийного фильма НВО «Покидая Неверленд» была намечена на 15 и 16 марта. Документальный проект планировали показывать ночью.

Картина вызвала широкий резонанс в США. Фанаты певца обвинили создателей фильма в клевете, а семья Джексона подала на HBO в суд. С компании требуют взыскать 100 миллионов долларов в качестве компенсации. Родственники музыканта заявили, что HBO нарушила договор от 1992 года, в котором закреплялась обязанность производителя не порочить честь и достоинство знаменитости.

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