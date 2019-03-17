Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея после фильма о его педофилии

Руководство детского музея Индианаполиса распорядилось убрать из выставочного зала вещи уроженца этого штата, поп-певца Майкла Джексона после выхода скандального документального фильма «Покидая Неверленд», пишет The Hollywood Reporter.

«Будучи самым большим детским музеем в мире, мы трепетнейшим образом относимся к нашим посетителям. В целях безопасности мы убрали эти предметы до тех пор, пока ситуация [с обвинениями Джексона в педофилии] не прояснится», — говорится в сообщении учреждения.

Директор музея Крис Каррон добавил, что выставляющиеся у них экспонаты должны принадлежать людям «с высокой нравственностью».

Экспозиция лишилась трех вещей певца: шляпы-федора, белой перчатки и плаката с его подписью. Фотографии Джексона убирать не стали, так как они — часть декора воссозданной комнаты ВИЧ-инфицированного подростка Райана Уайта, который умер в 1990 году в возрасте 18 лет и стал национальным символом борьбы с ВИЧ/СПИД. Певец посвятил ему песню «Gone too soon».

Документальный фильм о педофилии Майкла Джексона «Покидая Неверленд» вышел в начале 2019 года. Четырехчасовая лента рассказывает истории двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Оба утверждают, что в детстве были в тайных романтических отношениях с Джексоном. На момент первого контакта Робсону было семь лет, Сейфчаку — 10.

Семья артиста подала в суд на телеканал HBO, которому принадлежат права на фильм, и потребовала 100 миллионов долларов компенсации за нарушение договора от 1992 года, согласно которому HBO обязался не порочить честь и достоинство знаменитости.

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