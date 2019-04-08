Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майка Джексона

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона. Об этом в своем instagram сообщила мать ребенка, музыкальный продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, это связано с новыми обвинениями в педофилии в адрес певца, которые были выдвинуты в фильме «Покидая Неверленд». Рудковская уточнила, что российские организаторы разрешили исполнять подготовленную программу, а устроители шоу как в Европе, так и в Азии «пишут, что нежелательно».

Плющенко-младший выступает под песню Billie Jean с одного из самых известных альбомов Джексона Thriller.

Документальный фильм о педофилии Майкла Джексона «Покидая Неверленд» вышел в начале 2019 года. Четырехчасовая лента рассказывает истории двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Оба утверждают, что в детстве были в тайных романтических отношениях с Джексоном. На момент первого контакта Робсону было семь лет, Сейфчаку — 10.

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