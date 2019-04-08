Культура
 
Последние новости
Порошенко решил сдать допинг-тест WADA по совету Кличко
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Россия не сможет запускать тяжелые ГЛОНАССы
Стала известна дата первого боя Дацика после выхода из тюрьмы
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Профессора Лебединского раскритиковали за предложение России поклониться Украине
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» из-за роста популярности
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов
Новости партнеров

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майка Джексона

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Плющенко

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона. Об этом в своем instagram сообщила мать ребенка, музыкальный продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, это связано с новыми обвинениями в педофилии в адрес певца, которые были выдвинуты в фильме «Покидая Неверленд». Рудковская уточнила, что российские организаторы разрешили исполнять подготовленную программу, а устроители шоу как в Европе, так и в Азии «пишут, что нежелательно».

Плющенко-младший выступает под песню Billie Jean с одного из самых известных альбомов Джексона Thriller.

Документальный фильм о педофилии Майкла Джексона «Покидая Неверленд» вышел в начале 2019 года. Четырехчасовая лента рассказывает истории двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Оба утверждают, что в детстве были в тайных романтических отношениях с Джексоном. На момент первого контакта Робсону было семь лет, Сейфчаку — 10.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый канал лишил фильм о педофилии Майкла Джексона описаний сцен секса
Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой из-за фильма о педофилии отца
Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея после фильма о его педофилии
Другие материалы рубрики
Культура00:08 7 апреля

«У них было много общих причуд»

Неизвестные факты о жизни Курта Кобейна и его романе с Кортни Лав
19:00 7 апреля

Актриса Алла Демидова попала в больницу

09:50 7 апреля

Умерла вдова Валерия Золотухина

23:47 6 апреля

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Культура00:02 4 апреля
Певица LP и Лорен Рут Уорд

«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»

Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
02:50 7 апреля

Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснился

13:37 6 апреля

В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях

20:26 6 апреля

Семья Джексона выпустила свою документалку в ответ на фильм о педофилии певца

Культура00:05 5 апреля

Всех устроит рептилоид

Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
18:05 6 апреля

Децла посмертно признали легендой хип-хопа

10:24 6 апреля

Озвучивающая героиню «Симпсонов» актриса сообщила о закрытии сериала

11:50 6 апреля

Алкоголь решили вернуть во все учреждения культуры

Россия
«Гена, ты неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
Жителей Самары напугал яркий свет в небе
Потребовавший запретить йогу из-за мужеложства исследователь объяснился
Москвичей предупредили о погодной опасности
В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein
Все материалы
Мир
Спецназ на всю голову
США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
Эвакуация американских военных из Ливии попала на видео
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Германию посчитали угрозой для НАТО
Лавров предложил «простое и эффективное» решение проблемы беженцев в Сирии
Десятки боевиков ИГ ликвидировали в Афганистане
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Все материалы
Бывший СССР
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Объявлены официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Порошенко поделился своими выводами после первого тура
МИД Венгрии вызвал украинского посла
В Киеве признали незаконным переименование канонической УПЦ
Зеленского призвали извиниться за «даунов» и «олигофренов»
Все материалы
Экономика
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО
Это уже третья победа подряд. Следующая жертва — США
Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Россия нацелилась на США после победы над Украиной в ВТО
Путин одобрил пять новых налогов
Все материалы
Силовые структуры
Тариэл Ониани«Их ночной кошмар может стать реальностью»
Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Появились подробности задержания иностранцев в Москве
«Ночного губернатора» Петербурга обвинили по делу об убийстве Старовойтовой
Антиворовской закон «заморозил» криминальных авторитетов
В Москве задержали двух британцев
Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью
Все материалы
Наука и техника
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
В России испытали «Панцирь-СМ»
Опровергнута польза умеренного потребления алкоголя для профилактики инсульта
Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
Все материалы
Спорт
Мойзе КинВундер Кин
Этот 19-летний нападающий блистает в «Ювентусе». Скоро он заменит Роналду
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
Стала известна дата первого боя Дацика после выхода из тюрьмы
Норвежский спортсмен прошел по канату на высоте километра
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра
Друг Макгрегора показал окровавленное лицо после кулачного поединка
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Все материалы
Культура
«У них было много общих причуд»
Неизвестные факты о жизни Курта Кобейна и его романе с Кортни Лав
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Актриса Алла Демидова попала в больницу
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснился
Семья Джексона выпустила свою документалку в ответ на фильм о педофилии певца
Все материалы
Интернет и СМИ
Черная невеста
Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Все материалы
Ценности
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
По Чернобыльской зоне отчуждения начнут водить туристов
Туристы сняли квартиру и увидели себя на записи скрытой камеры
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра
Все материалы
Из жизни
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
Пациент с опухолью мозга принялся шутить прямо во время операции
Американцы нашли в заповеднике гигантского питона
Меган Маркл с мужем Гарри съехали от родни
Лев забрел в деревню и загрыз девочку
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками
Все материалы
Дом
Тайский пассаж
Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Потянулись к солнцу
Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет
Россияне бросились скупать подешевевшую недвижимость в Турции
Названы самые дорогие районы Москвы
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
В России подорожала аренда жилья
Все материалы