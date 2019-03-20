Первый канал лишил фильм о педофилии Майкла Джексона описаний сцен секса

В русскоязычном переводе документального фильма «Покидая Неверленд» нет выражений «оральный» и «анальный секс», слов «анус», «пенис» и «соски». На это обратил внимание портал TJournal.

В частности, Первый канал не стал переводить, что Майклу Джексону нравилось, когда мальчики трогали его соски. «Он клал мои пальцы на его соски и просил сжимать их. Он стонал и реагировал так, как будто ему очень нравилось», — говорил один из героев ленты в оригинале.

Детали описания сексуальных сцен заменили более нейтральными выражениями вроде «интимные уголки тела». Переводчики существенно сгладили предложения «Время от времени он подходил ко мне и вставлял язык в мой анус», «Он хотел заняться анальным сексом. Он вставил палец внутрь меня, и мне совсем это не понравилось», «Нагибался и раздвигал ягодицы» и другие. Перевод был также смягчен, когда речь шла о мастурбации Джексона.

Из-за того, что монологи были частично урезаны, сквозь дубляж слышны оригинальные комментарии героев картины на английском языке.

Первый канал не стал показывать «Покидая Неверленд» в телевизионном эфире из-за неоднозначной общественной реакции на фильм. По данным «Ленты.ру», канал опасался, что заинтересованные лица могли неверно трактовать некоторые моменты в фильме, что могло дать основания для обвинений в пропаганде педофилии. Премьера двухсерийной картины состоялась на сайте канала.

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