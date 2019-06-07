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Мадонна почувствовала себя изнасилованной из-за статьи о ее жизни

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Мадонна

Певица Мадонна раскритиковала статью о себе, вышедшую в американском издании The New York Times 5 июня. О претензиях к тексту и работе журналиста артистка написала в своем Instagram-аккаунте.

«Сказать, что я была разочарована статьей, было бы преуменьшением», — призналась певица. По ее словам, журналистке, готовящей материал о ней, выпал шанс увидеть и изучить мир, закрытый для многих. «Но она сфокусировалась на тривиальных и таких поверхностных темах, как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор, и непрекращающиеся комментарии по поводу моего возраста, который даже не был бы упомянут, будь я мужчиной», — заявила шестидесятилетняя артистка.

«Из-за этого я чувствую себя изнасилованной. И да, я могу использовать эту аналогию, будучи изнасилованной в 19 лет. Еще одно доказательство того, что высокочтимое (издание) NYT является одним из отцов-основателей патриархата», —добавила она, отметив, что ей жалко и пяти минут, потраченных на журналистку.

Ранее Мадонна прокомментировала скандал с продюсером Харви Вайнштейном и слухи о ее свидании с американским президентом Дональдом Трампом. Информация об этом опубликована в статье, которую артистка и подвергла жесткой критике.

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