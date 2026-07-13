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Забота о себе
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14:29, 13 июля 2026Забота о себе

Названы два базовых правила питания в жару

Диетолог Замора: Тяжелая и жирная пища летом усиливает ощущение жара
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Чтобы легче перенести жару, необходимо внести небольшие изменения в рацион, утверждает диетолог Луис Альберто Замора. В разговоре с изданием El Confidencial он назвал два базовых правила питания в такую погоду.

Прежде всего Замора призвал летом отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. В качестве примера он привел огурцы, цуккини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз.

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Также, продолжил специалист, стоит исключить из меню тяжелую и жирную пищу, поскольку она усиливает ощущение жара, когда на улице наблюдается высокая температура. В том числе лучше избегать блюд, заправленных различными соусами. Что же касается напитков, важно минимизировать алкоголь и кофеин, добавил Замора.

Ранее диетолог Нурия Дианова перечислила лучшие варианты завтрака. Для первого приема пищи она посоветовала выбирать продукты из цельного зерна.

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