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Мадонна пожаловалась на дискриминацию по возрасту

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Певица Мадонна заявила, что в повседневной жизни сталкивается с эйджизмом (дискриминацией по возрасту — прим. «Ленты.ру»). Об этом она рассказала журналу Vogue.

По ее словам, всю жизнь окружающие ее люди пытались найти в ней какой-либо изъян как повод для критики. «Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет. Я борюсь с эйджизмом», — пояснила она.

1 апреля Мадонна вошла в список самых красивых постаревших знаменитостей по версии шведской велнесс-марки Foreo. Она заняла третье место в рейтинге. По данным Книги рекордов Гиннесса, Мадонна признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории: за свою карьеру она получила почти 300 наград, семь из которых — «Грэмми».

25 апреля Мадонна выпустила клип впервые за четыре года. Ролик к песне Medellín опубликован к выходу 14-го студийного альбома Madame X.

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