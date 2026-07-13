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14:25, 13 июля 2026Россия

В Госдуме назвали способ прекратить организацию атак беспилотников ВСУ внутри России

Колесник призвал усилить контрразведку для прекращения атак БПЛА внутри России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России нужно усилить контрразведку для того, чтобы прекратить налеты БПЛА, совершаемые с территории нашей страны. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

«Зеленский объявил 40 дней ада, поручил это СБУ, которая занимается не только подавлением инакомыслия, но и попытками террористических действий на территории России. Надо, кроме войсковых операций, вести профилактику внутри страны», — сказал он.

По его словам, нужно усилить подразделения антитеррора и контрразведки, так как ВСУ сменили тактику. Украинские войска работают с катеров и фур, а также пытаются провезти запчасти БПЛА, чтобы запускать дроны с территории России. По мнению Колесника, данные действия являются приемами контрабандистов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

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