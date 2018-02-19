59-летняя Мадонна выложила еще одно голое селфи

Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram обнаженную фотографию. Артистка показалась подписчикам в темной шляпе с полями.

Мадонна подписала снимок фразой «Воскресенье, проклятое воскресенье» (название мелодрамы режиссера Джона Шлезингера, вышедшей в 1971 году) и снабдила его цитатами из экранизированного романа «Рассказ служанки»: «Перед его очами» и «Хвала ему». Пост певицы собрал около 140 тысяч лайков.

В конце января Мадонна уже публиковала голое селфи, прикрывшись сумкой Louis Vuitton, на которой изображена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «До сих пор пускаю слюни по этой сумке», — призналась певица.

Мадонна (урожденная Луиза Чикконе) — американская певица, танцовщица, продюсер, детский писатель. По версии журнала Forbes, она одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в мире.

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