Родители 25-летнего возлюбленного Мадонны отреагировали на их роман

Родители 25-летнего танцора Ахламалика Уильямса отреагировали на его роман с 61-летней американской поп-певицей Мадонной. Об этом сообщает издание Mirror.

Выяснилось, что пара встречается уже в течение года, а Уильямс успел познакомить звезду со своими родственниками. Мать молодого человека Лори считает, что дело может дойти до свадьбы, а его отец Дрю заявил, что Мадонна пообещала заботиться об их сыне, назвав его умным и талантливым. Отмечается, что оба родителя оказались младше исполнительницы.

Мы знаем, что между ними огромная разница в возрасте — 36 лет. Мадонна на два года старше меня. «Но я сказала сыну, что у любви нет возрастных ограничений, когда речь идет о двух взрослых, которые все делают по взаимному согласию. Я спросила у сына, как он относится к ней, и он ответил, что никогда не был счастливее», — поделилась Лори.

Она добавила, что они с мужем являются большими поклонниками Мадонны, и выразила надежду, что знаменитость останется с возлюбленным из-за его таланта. «Он не только танцор, он еще пишет песни», — пояснила мать Уильямса.

Ранее в декабре папарацци засняли пару во время совместного отдыха в одном из отелей в Майами. Впервые о романтических отношениях Мадонны и танцора заговорили летом. Тогда в сети появилось видео, на котором исполнительница танцует для Уильямса тверк.

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