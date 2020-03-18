Голая Волочкова поделилась «прекрасной защитой от коронавирусов»

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором предстала голой в бочке со льдом. Артистка заявила, что знает эффективный способ защиты от коронавируса.

«Ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей», — написала Волочкова.

Балерина отметила, что «в ее купели лед замерзает естественным образом».

Фото опубликовано @volochkova_art

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О реальных мерах профилактики коронавируса можно узнать на сайте Роспотребнадзора и на сайте Всемирной организации здравоохранения. Эксперты, в частности, призывают регулярно мыть руки с мылом, закрывать рот и нос при чихании и кашле и избегать людных мест и контактов с больными. Также рекомендуется вести здоровый образ жизни, однако про закаливание холодной водой в мерах борьбы с распространением вируса ничего не говорится.

Ранее в марте Волочкову раскритиковали за праздник с сухим льдом из-за трагедии, случившейся несколькими неделями ранее на вечеринке блогера Катерины Диденко. Ее муж высыпал килограммы сухого льда в бассейн, из-за скоплений углекислого газа погибли три человека.

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