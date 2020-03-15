Волочкову раскритиковали за праздник с сухим льдом

Балерину Анастасию Волочкову раскритиковали пользователи сети за праздник с сухим льдом, устроенный в ресторане. Под видео в Instagram артистки опубликованы гневные комментарии. Пост собрал 86 тысяч просмотров.

«Выложить это после такого скандала. Еще и комменты открыла сразу, по срачу соскучилась», — написала elenaalexeevna2603.

«Несколько смертей от сухого льда в бассейне на дне рождения одной блогерши», — напомнила taniaaleks_.

«После последних событий страшно видеть сухой лед в помещении», — отзывается elenka_aleksandrova_.

«Ужасная картинка, которая ассоциируется именно с упомянутой Вами бедой», — комментирует viktoriiavostrikova.

«Ммммм, сухой лед, сегодня снова естественный отбор произойдет, прости Господи», — предположила sharyitatyana.

Хейтеры указали на наигранность балерины, ее нетрезвое состояние и рекомендации провериться у психиатра.

«Хайп ловит. Противно», — написала larisa_dubovitskaya7.

Ранее 14 марта балерина опубликовала ролик с торжества. На кадрах видно, как официанты вносят в зал чашу, над которой парится газ, а через полминуты на блюдо поставили поднос с яствами.

28 февраля полулярный блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в бане в честь своего дня рождения. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Как минимум одного из гостей, побывавших в бассейне, удалось спасти. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили ее в желании «похайповать».

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