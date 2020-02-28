Волочкова записала видеообращение к «лезущим в ее квартиры и постель»

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Российская танцовщица Анастасия Волочкова записала видеообращение, в котором прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о сдаче ее петербургской квартиры в аренду за 500 тысяч рублей в месяц. Ролик на своем сайте опубликовал «Пятый канал».

«Мои хорошие, касаемо моей квартиры в Санкт-Петербурге. Я понимаю, что она многим не дает покоя. Действительно, царская квартира, 200 метров квадратных, мастера из Эрмитажа делали там просто невероятный совершенно ремонт. Эта квартира, так же, как и моя московская, подарена мне самым любимым человеком в моей жизни — Сулейманом Керимовым. Мои золотые, мне обе эти квартиры очень дороги», — отметила Волочкова.

После этого она заявила, что не намерена отвечать на вопросы о сдаче собственного жилья в аренду. «Мои хорошие, живите своей жизнью, что же вы лезете уже в мою душу, в мои тарелки, в мои бокалы, в мою постель, теперь еще и в мои квартиры, — возмутилась звезда. — Кто распоряжается моим имуществом, люди добрые? Это мои квартиры, мое имущество, мой дом, мои машины».

Волочкова добавила, что при желании сдаст квартиру, но самостоятельно и «точно не вам, а тем людям близким, которым захочу сдать».

Информация о том, что танцовщица ищет квартиросъемщиков в свое петербургское жилье, появилась в ряде сетевых изданий ранее в феврале. СМИ ссылались на соответствующее объявление, опубликованное в базе ЦИАН. В настоящее время объявление снято с публикации, но осталось в архиве базы.

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