Волочкова обозлилась на ложное объявление о продаже ее дома

Неизвестные разместили в одной из онлайн-баз недвижимости объявление о продаже дома в Одинцовском городском округе Подмосковья, проиллюстрировав описание снимками особняка, принадлежащего российской танцовщице Анастасии Волочковой. Об этом балерина написала в своем Instagram-аккаунте.

«С утра уже звонят знакомые и друзья, спрашивают, продаю ли я свой дом, — сообщила Волочкова. — Друзья, не ведитесь на мошенников. Я ничего не продаю. И даже в мыслях. Мой дом — это моя крепость». Артистка выразила свое возмущение тем, что риелторы использовали фотографии ее коттеджа. «Я возмущена, на фото стоит дом, похожий на мой, использованы фото моего интерьера. Вот так действуют мошенники. Остановитесь, люди», — попросила танцовщица.

Материалы по теме Раздвинула пространство Как выглядит дом самой известной балерины современной России

Она также пригрозила, что обратится за помощью к адвокату и в правоохранительные органы. «Пусть агентства, продающие дома, сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах, а не пользуются моим именем и тем, что создала я», — резюмировала Волочкова.

На момент публикации объявление, о котором идет речь, все еще было доступным в базе ЦИАН, при этом снимки автор заменил. Согласно описанию, дом площадью 1,9 тысячи квадратных метров, расположенный в поселке Николина Гора, оценен более чем в 2,5 миллиарда рублей.

В середине ноября стало известно, что Волочкова издала мемуары «Плата за успех», в которых рассказала о своих отношениях с мужчинами. В книге она похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам освоить шпагат.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru