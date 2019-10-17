Голая и замерзшая Волочкова залезла в бочку и рассказала о деньгах

volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова залезла в бочку на улице и, прикрыв грудь банными вениками, порассуждала о деньгах. Она поделилась видеозаписью своей речи в Instagram.

Артистка призналась, что не любит осень, и вспомнила слова знакомого, сказавшего ей, что для богатых людей «любая погода прекрасна». Балерина не согласилась с этим мнением. «Если нет любви, радости и одержимости творчеством или просто занятия любимым делом, нет эйфории, куража и позитива, то никакой тяжелый карман не поможет, потому что при этих обстоятельствах он, наоборот, потянет на дно безысходности», — рассказала Волочкова, добавив, что ей очень холодно сидеть в бочке на улице.

15 октября артистка призналась, что ее возмутил спектакль Кирилла Серебренникова с обнаженными артистами.

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