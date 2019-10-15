Волочкову возмутил спектакль Серебренникова с обнаженными артистами

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила постановку «Машина Мюллер» в «Гоголь-центре» и поделилась впечатлениями в своем Instagram-аккаунте.

Артистка назвала спектакль, поставленный режиссером Кириллом Серебренниковым, омерзительным эпатажем, а не искусством. Ее шокировало, что на сцене были обнаженные артисты: «Представьте, когда на протяжении всего спектакля два часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин. Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих вприсядку... Выглядело это крайне неэстетично, омерзительно и просто дико, простите».

Балерина предположила, что человек способен «съесть половину матраса», если подобное шоу ему приснится. Кроме того, ее удивило, что при наличии таких спектаклей кто-то осуждает ее снимки в купальниках или фото, где она сидит на шпагате.

«Театральная сцена — это святое! Для меня, как для балерины, она трижды святое место. И непозволительно артистам появляться на ней голыми, да еще и в таком пошлом виде. Ну, какое впечатление могут вызвать на театральной сцене голые мужики, стоящие на головах кверху задом и потряхивающие своими... Отвратительное», — возмутилась Волочкова. Она предположила, что артистов можно было одеть в обтягивающие комбинезоны телесного цвета.

В августе балерина обратилась к российским звездам шоу-бизнеса и посоветовала им «привести свои телеса в порядок». Она отметила, что не понимает ажиотажа вокруг своих откровенных фотографий, и заявила, что ее фигура позволяет ей надевать мини-купальники.

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