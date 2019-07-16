Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слова журналистки Ирины Шихман и режиссера Никиты Лойка, которые заявили, что у артистки проблемы с алкоголем. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Волочкова пожаловалась, что на ее имени не первый раз хотят «словить хайп». По ее словам, журналистка Ксения Собчак во время интервью с ней использовала скрытые камеры в доме артистки «ради просмотров своего шоу в YouTube».

«Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь», — сказала балерина. Она добавила, что вообще не знает Ирину Шихман.

15 июля на YouTube-канале «Говорящие головы» было опубликовано интервью, в котором Шихман и Лойк рассказали о негативном опыте работы над фильмом о Волочковой. «Человек в течение съемок не просыхал, вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином, все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший, без паспорта», — поделился режиссер. Журналистка подтвердила слова коллеги и пояснила, что балерина опоздала на поезд и чуть не сорвала работу над проектом. Шихман призналась, что больше не планирует сотрудничать с Волочковой: «Мне про этого человека все понятно уже, и в принципе ворошить и что-то там еще понимать вообще не хочется».

Ранее в июле балерина пожаловалась на женщин, оставляющих ей в соцсетях негативные комментарии. Балерина заявила, что ее недоброжелательницы — «недолюбленные мужчинами и жизнью злыдни».

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