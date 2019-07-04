Волочкова обнаружила связь между агрессией в свой адрес и недостатком секса

Российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на женщин, оставляющих ей в соцсетях негативные комментарии. Артистка заявила в Instagram, что ее недоброжелательницы — «недолюбленные мужчинами и жизнью злыдни».

«Я совершила жалкую попытку включить комментарии под одним постом, но понимаю, что этого делать не надо!» — подчеркнула Волочкова, посоветовав авторам негативных постов повторить ее акробатические трюки.

«Я вас знать не знаю. И не хочу. А люди (а не конченые моральные калеки 😝), меня любят!» — добавила балерина.

В апреле Волочкова уже обрушивалась с критикой на интернет-пользователей, которые оставляли в ее адрес негативные комментарии. Тогда она назвала этих людей «ущербными духом» и заявила, что считает достоинством человека способность говорить неудобную правду.

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