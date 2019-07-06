Волочкова похвалилась растяжкой и ногой открыла бутылку

Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась в флешмобу Bottle Cap Challenge, согласно правилам которого участник открывает бутылку, используя только ногу. Видео она опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу!» — написала Волочкова. Балерина заверила, что открыть крышку бутылки ей удалось с первого раза. По ее словам, хорошая растяжка и пуанты оказались полезны не только в балете, но и боевых искусствах.

В начале июля в сети распространился флешмоб, в котором пользователи приглашают друг друга попробовать открыть бутылку ударом ноги. Позже участники начали менять правила и открывать крышку ударом мяча или шайбы. Чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова открыла ногой банку маринованных огурцов.

Во флешмобе приняли участие актер Джейсон Стэйтем, музыкант Джон Майер, ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор.

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